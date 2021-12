'The Witcher': La escena eliminada que da la pista clave de la tercera temporada

La segunda temporada de 'The Witcher' ha cautivado a todos los fans de la serie, que ya están deseando ver qué pasará en la siguiente entrega. Por eso, Netflix ha lanzado dos escenas eliminadas de la segunda temporada de la serie, que han dado importantes pistas sobre cuáles serán las claves de la próxima temporada.

Hay una escena en concreto que los fans querrán estudiar detenidamente porque contiene las pistas más importantes.

Todos los detalles

Tiene lugar en un momento desconocido entre los eventos de la temporada 2. Dentro de los pasillos de Aretuza, el mago Stregobor se enfrenta a un pensativo Vilgefortz junto a la chimenea. En un momento dado, podemos ver a Stregobor recapitular el pasado de Vilgefortz, desde su nacimiento como campesino hasta su ascenso al poder.

Por otro lado, podemos ver como Stregobor defiende la fidelidad de su pupilo Istredd (Royce Pierreson), quien informó del linaje de Yennefer y comenta lo 'innatural' que es que ella siga viva después de que usara el fuego mágico. Una conversación crucial para mostrar las dos corrientes dentro de Aretusa y el juego de influencias entre los 'mandamases'.

También muestra algo que será crucial: la brecha entre la Hermandad de los Hechiceros, la confrontación por el poder entre Stregobor (Lars Mikkelsen) y Vilgefortz (Mahesh Jadu), quienes ansían el poder. a partir de la cual se desarrollará un nuevo drama en la temporada 3.

Vale la pena señalar que la temporada 3 está pensada para acoger y adaptar las aventuras y personajes de la segunda novela de la saga de Geralt de Rivia. Entre otras cosas, esta novela marca cambios importante para los magos y hechiceras de todo el continente, divididos a lo largo de las líneas establecidas por la guerra entre los Reinos del Norte y el Imperio Nilfgaardiano, que la temporada 2 exploró con más profundidad.

Por el momento, se desconoce hasta qué punto la tercera temporada será fiel a la novela, pero lo que es seguro, es que no será la única que se adaptará. El showrunner Lauren S. Hissrich, explicó para Digital Spy que intentan adaptar un libro por temporada, pero que intentan escoger las mejores aventuras.

Lo que parece estar bastante seguro, es que la serie 'The Witcher' no irá más allá del material original. S. Hissrich confirmó que actualmente no hay planes para crear más historias más allá de las tejidas por las novelas de Sapkowski. "Simplemente no siento la necesidad de que sigamos creando historias después de su final intencional" dijo Hissrich.

