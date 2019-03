'The Walking Dead' vuelve más salvaje

Parece imposible que 'The Walking Dead' regrese a la pequeña pantalla más salvaje que como terminó. Después de ver escenas en las que los protagonistas se untaban el cuerpo con sangre de muerto para no ser devorados por los zombies, resulta difícil de superar en la segunda temporada de la ficción de éxito mundial de la cadena AMC. Pero no, los guionistas de 'The Walking Dead' preparan un regreso de traca.



"Habrá más sudor, más sangre, más lágrimas y más miedo. Creo que todavía podemos ser más oscuros y descubrir que hay puntos fuertes en la serie en los que nos podemos centrar", ha adelantado Andrew Lincoln, protagonista de la serie sobre zombies a Digital Spy. La web estadounidense ha entrevistado a los actores Sarah Wayne Callies y Andrew Lincoln, pareja protagonista de 'The Walking Dead'.



Wayne Callies reconoce en esta entrevista que la serie tiene mucho potencial para explorar esas escenas más terroríficas. "El éxito de la serie nos da la oportunidad de ser más atrevidos de lo que hemos sido hasta ahora. Podemos ir más allá y hacer que todo sea más peligroso". El rodaje de la segunda temporada, que contará con nuevos personajes, empieza en primavera en Atlanta.



Tanto Lincoln como Wayne Collies basan sus teorías sobre el futuro de la serie en el cómic que la inspira: "Me baso en lo que he leído en el cómic. Pero no lo sé", admite la actriz. Lo que sí han confirmado es que la segunda temporada será más larga: tendrá 13 capítulos, que se centrarán en las palabras que el doctor Jenner le susurró a Rick (Lincoln) al final de la primera.



La actriz añade que ese secreto aumentará la tensión en la relación entre Lori (Sarah W. Callies) y Rick: "Ahora hay otro secreto que Rick debe decidir si esconder o no. Todo va sobre el poder de lo que decimos o lo que nos guardamos. Creo que todos nos sentimos responsables de nuestros secretos e intentamos proteger a los demás".