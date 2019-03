'The Walking Dead' tendrá séptima temporada

El apocalipsis zombie de 'The Walking Dead' parece no llegar a su fin. La cadena de cable estadounidense AMC ha anunciado que la serie contará con una séptima temporada. Con tan sólo tres capítulos emitidos de la sexta temporada, la ficción puede estar tranquila porque volverá el año que viene.



El presidente de AMC, Charlie Collier, bromea en el comunicado que ha lanzado la cadena para anunciar la renovación. "Gracias a Dios que alguien tenía una bola mágica del número 8 en nuestras numerosas y largas reuniones internas sobre renovaciones. Cuando, al tercer intento, 'sin ninguna duda' se escribió en la turbia pantalla azul, supimos que teníamos que proceder adelante con nuevas temporadas de 'The Walking Dead' y 'Talking Dead' (es programa que se emite después de la serie en el que se comenta lo ocurrido en ésta)".



No sorprende a nadie que 'The Walking Dead' haya renovado por una séptima entrega, ya que la serie sigue teniendo grandes datos de audiencia cada semana. Su último capítulo reunió a 18,2 millones de espectadores en Estados Unidos. Con esta nueva temporada, 'The Walking Dead' igualará a 'Mad Men' como las ficciones de mayor duración del canal AMC.