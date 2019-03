'The Walking Dead' tendrá un final "esperanzador"

Los seguidores de la serie 'The Walking Dead' pueden hacerse una idea de cómo será el final. El creador de los cómics, Robert Kirkman, ha anunciado un final "esperanzador" para el apocalipsis zombie.



"El espectador acaba con la sensación de que el mundo está cubierto de muertos vivientes" en la mayoría de las historias de zombies, afirmaba Kirkman, en el Podcast de Marc Maron, WTF. "Espero que 'The Walking Dead' dure lo suficiente como para que al final se pueda decir: 'lo bueno es que acabaron con los zombies'".



Kirkman afirma que, de forma transversal, se podría pensar que la trama de 'The Walking Dead' es sombría. "La gente se ha comido a sus seres queridos y los pocos supervivientes viven en una época horrible. Pero, veo la historia de principio a fin, y trata de cómo muchos años después, la humanidad ha superado esta apocalíptica situación que parecía insuperable", afirmaba el creador y productor.



La sexta temporada de 'The Walking Dead' se estrenará el próximo 11 de octubre con un episodio más largo de lo normal. Las últimas noticias sobre la nueva entrega anuncian una temporada todavía más impactante, con unos zombies todavía más repulsivos.



Para amenizar la espera del estreno de la sexta entrega, 'Fear The Walking Dead', el 'spin-off' de 'The Walking Dead', que traslada al espectador al comienzo del apocalipsis zombie.