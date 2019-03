'The Walking Dead' tendrá cuatro nuevas novelas

"Estoy encantado de trabajar con Jay Bonansinga en estas novelas" ha declarado el autor Robert Kirkman, principal responsable de los comics The Walking Dead. "Todavía queda algo de territorio en el mundo de The Walking Dead por explorar y creo que a la gente le va a encantar lo que Jay aporta a esta serie", ha afirmado Kirkman.

'The Walking Dead' terminó su cuarta temporada el mes de marzo, y ya prepara la quinta entrega, que será estrenada en otoño.



La cuarta temporada de 'The Walking Dead' llegó a su fin el pasado 30 de marzo con un sangriento episodio que aún está dando mucho que hablar. Y es que todavía son muchas las incógnitas que se esconden en Terminus, especialmente en relación a la existencia de los esperados caníbales. Scott Gimple y Robert Kirkman, máximos responsables de la serie, nos ofrecen algunas pistas.



La última entrega de la serie abrió las puertas a la trama que se desarrollará en la próxima temporada con Rick (Andrew Lincoln) tomando, de nuevo, las riendas del grupo de supervivientes. Pero algo que muchos fans echaron de menos es que algún personaje principal pereciera como se venía anunciando. "'The Walking Dead' es conocido por matar a personajes principales, pero no por ello hay que hacerlo de cualquier forma", señala Gimple en este sentido.



"Estábamos concluyendo las pequeñas historias que creamos al principio de la temporada, y aunque cualquiera podría morir en cualquier momento esto no significa que tenga ser así", aclaraba Gimple, según recoge el medio 'Latin Post'.



"Si cada final tuviera una gran muerte, la serie se volvería muy predecible y no queremos que los fans estén seguros de cuando va a morir alguien", explicaba.



Sobre los rumores que apuntan que los habitantes de Terminus podrían ser los caníbales de los cómics de Robert Kirkman, Gimple ha afirmado a TV Guide que "los huesos [que aparecían en el último episodio de la temporada] no significan necesariamente que los habitantes de Terminus se comieran a esas personas. Aunque definitivamente algo bueno no ocurrió".