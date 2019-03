"No podemos estar más emocionados ante el estreno de los nuevos episodios de 'The Walking Dead' el próximo 12 de octubre y compartirlos con los fans de todo el mundo", afirmó Charlie Collier, presidente de la cadena AMC, en un comunicado.



"Antes del estreno de la quinta temporada este domingo, AMC confirma con orgullo que da luz verde a la sexta temporada de esta extraordinaria serie", señala el mandamás de la cadena que agradece su trabajo a Robert Kirkman, Scott Gimple, los productores ejecutivos y a todo el genial equipo "que trae a la vida todo ese mundo atractivo y estos personajes tan ricos. "Hay mucha más muerte por venir gracias a su impresionante esfuerzo colectivo", sentencia.



En la sexta temporada, Scott M. Gimple regresará como 'showrunner' de la serie y productor ejecutivo, junto con los productores ejecutivos Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero y Tom Luse.



AMC también anunció recientemente que ha ordenado un piloto para el potencial 'spin-off' de 'The Walking Dead', basada en una nueva historia y nuevos personajes que ampliarán el universo de Robert Kirkman.



'The Walking Dead' está protagonizada por Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun, Lauren Cohan, Chad Coleman, Chandler Riggs, Melissa McBride, Emily Kinney, Danai Gurira y Sonequa Martin-Green.



La quinta temporada de 'The Walking Dead' llegará en dos tandas de capítulos, como ya ocurrió con la anterior entrega y con otras series de la cadena ('Mad men', 'Breaking Bad'). La cadena AMC estrenará los ocho primeros capítulos este domingo y un día después de su estreno en Estados Unidos, la primera entrega de la quinta temporada se podrá ver en nuestro país de la mano de Fox.