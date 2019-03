Los 15 momentos más brutales del regreso de 'The Walking Dead'

'NO WAY OUT', EL CAPÍTULO MÁS IMPACTANTE

'No Way Out', el primer capítulo de la segunda parte de la sexta temporada de 'The Walking Dead', relanzó la serie con más fuerza que nunca. La vuelta de la ficción de zombies más famosa de la televisión ha llegado acompañada de imágenes realmente increíbles. Si no has visto el último capítulo de la serie, no sigas leyendo porque esta noticia ¡CONTIENE SPOILERS!