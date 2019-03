'The Walking Dead' ficha a Scott Gimple como nuevo 'showrunner'

La tercera temporada de 'The Walking Dead' cuenta con muchas bajas, y no solo en la ficción: el pasado 26 de diciembre la cadena AMC anunció la salida del 'showrunner' Glenn Mazzara, uno de los principales artífices de la producción.



El productor ejecutivo y 'showrunner' de la serie, Glen Mazzara ('The Shield'), abandonó la serie, según la cadena, de forma amistosa. La razón que dio AMC fue la diferencia de opinión entre el 'showrunner' y la cadena "sobre la dirección en la que debe ir el show a partir de ahora".



Algunas fuentes señalaron a The Hollywood Reporter que las diferencias entre la cadena y Mazzara se habían hecho muy patentes "especialmente en la segunda parte de la temporada", durante la cual la producción había tenido que detenerse en varias ocasiones por la falta de material.



Ahora su número dos, Scott Gimple ('Life'), sustituirá a Mazzara en su antiguo puesto. Gimple llegó a la ficción en su segunda temporada, cuando Mazzara fue ascendido tras la abrupta marcha del anterior 'showrunner' Frank Darabont ('La milla verde') y convirtió a Glimple en su número dos.



Mazzara permanecerá en 'The Walking Dead' hasta el final de la tercera temporada, supervisando la postproducción ya que los ocho capítulos que restan de la tanda de episodios ya han sido grabados. Tras su marcha Gimple asumirá sus nuevas funciones, cuando la serie comience la producción de la cuarta temporada.

La tercera tanda de capítulos de 'The Walking Dead' regresa el próximo 10 de febrero a los televisores estadounidenses tras el parón navideño. En nuestro país la ficción volverá un día después de su estreno en Estados Unidos, de la mano de Fox España y muy pronto, laSexta estrenará la temporada completa en abierto.