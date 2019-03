'The Walking Dead' ficha a Alexandra Breckenridge

'The Walking Dead' y 'American Horror Story' se unen. La serie de AMC ha fichado a la actriz Alexandra Breckenridge, conocida por su papel de Moira en la primera temporada de 'American Horror Story'.



La actriz será un personaje recurrente en la nuevos episodios de la quinta temporada de la ficción de AMC, que en nuestro país emite en Fox España y en abierto en Neox.



Poco se conoce del papel de Alexandra Breckenridge, ya que los productores de la serie prefieren mantener en un halo de misterio sobre el personaje. Se sabe que se llamará Samantha, una mujer atractiva, fuerte, inteligente y encantadora.



Otro anuncio sobre 'The Walking Dead' ha sido la fecha de estreno de la segunda tanda de capítulos de la quinta temporada. Como viene haciendo AMC con sus series más exitosas ('Breaking Bad', 'Mad Men'), ha dividido esta temporada en dos entregas de 8 capítulos cada una.



La segunda tanda de episodios de la quinta temporada se estrenará el 8 de febrero de 2015. Así, los primeros ocho capítulos de la primera parte de la quinta temporada de 'The Walking Dead' terminarán de emitise el 30 de noviembre de 2014.