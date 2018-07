¿Alguien peor que el Gobernador? ¿Y que los habitantes de Terminus? Parece ser que la sexta temporada traerá al peor de los villanos de 'The Walking Dead': Negan.



En una entrevista para Entertainment Weekly, Scott M. Gimple, showrummer de la serie de AMC, ha hablado sobre la posibilidad de que Negan aparezca en la serie: "Es absolutamente una opción, y cuando lo digo, es porque tenemos un plan. Aunque depende de varios factores a medida que avanzamos en la creación de la segunda mitad de la sexta temporada".



Negan es uno de los personajes más sádicos aparecidos en los cómics de Robert Kirkman y, según Gimple, podría aparecer en los episodios finales de la sexta temporada.



Según informa Collider, el actor que encarnaría a uno de los peores personajes de los cómics sería Jon Hamm, conocido por haber sido Don Draper en 'Mad Men'. Hace ya unos meses que el actor se ofreció para interpretar a Negan. "Yo siempre me pongo nervioso cuando alguien me dice si voy a hacer esto o aquello, por eso siempre estoy en 100 cosas a la vez, porque siempre digo que sí. No sé, ya veremos. Sería divertido, eso seguro", aseguró el actor durante la entrevista.