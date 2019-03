'The Walking Dead' y 'Breaking Bad' adelantan novedades en Comic-Con

Los seguidores de la exitosa serie sobre zombies 'The Walking Dead' están de enhorabuena, ya que podrán disfrutar del lanzamiento mundial del primer tráiler de la tercera temporada, enmarcado en una premiere a la que asistirán los actores y actrices de la serie, los productores (Glenn Mazzara y Gale Anne Hurd), el supervisor de efectos visuales (Greg Nicotero) y por supuesto el padre de la criatura, Robert Kikman.



El viernes 13 a las 18:45 horas la serie 'Breaking Bad' proyecta el primer capítulo de la quinta temporada, 'Live Free or Die'.



El domingo es el turno de 'Fringe', 'Sobrenatural' y 'Doctor Who', los asistentes a Comic-Con verán las primeras imágenes de esta última serie de la BBC.



El evento, que empezó en 1970 con apenas 300 asistentes, reúne hoy a más de 125.000 fans de series, películas y cómics. Tanto es así, que las entradas se han agotado a las pocas horas de ponerse a la venta.