Esta semana HBO dio a conocer que sus últimas apuestas en ficción 'Girls' y 'Veep' renovaban, ahora es el turno de que el canal The CW anuncie que los pilares de su programación, 'The Vampire Diaries', '90210' y 'Supernatural', contarán con otra temproada.



Los vampiros tendrán una cuarta temporada, para el remake de 'Beverly Hills' será la quinta y 'Supernatural' tendrá 8 temporadas.



'The Vampire Diaries' está basada en las novelas de L.J. Smith y continúa el éxito de la saga cinematográfica 'Crepúsculo' y la ficción 'True Blood', auqnue mucho más 'light'.



Diez años después de la original 'Beverly Hills 90210', el culebrón adolescente por excelencia tendrá una quinta temporada. Y por último, la veterana de todas: 'Supernatural', que ya lleva 7 temporadas de éxito y parece que aún le queda cuerda...