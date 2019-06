'The Umbrella Academy': Robert Sheehan, que interpreta a Klaus, no entiende ESA escena que tanto encanta a los fans

La serie 'The Umbrella Academy' está compuesta por 10 capítulos en su primera temporada. Cuenta en su reparto con Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda y Robert Sheehan entre otros, y cuenta la historia de una familia de superhéroes que se ven obligados a trabajar juntos para resolver la muerte de su padre y además combatir la amenaza de un apocalipsis. En una entrevista reciente, Robert Sheehan, el actor que interpreta a Klaus, ha hablado sobre la serie y ha confesado algo no te dejará indiferente.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el actor ha confesado no entender el baile del primer capítulo. En esa escena los siete hermanos bailan por separado una canción de los años 80. La escena fue muy comentada por los fans y se ha convertido en todo un símbolo en la serie pero Sheehan afirma no entender a qué venía el baile: "Ciertas cosas de la serie me desconciertan, el baile es una de ellas. A la gente le encanta, lo ama y eso está muy bien, pero para mí es como ¿por qué estamos bailando?".

Sheehan intenta dar una explicación sobre lo que piensa de la secuencia: "Creo que se intenta presentar a los personajes. La intención que había detrás era mostrarnos a todos solos, pero no terminó siendo eso, porque todos estamos bailando como si fuera una 'performance', así que, si te soy sincero, realmente no entendí del todo lo que significaba el baile".

