The CW reserva sus estrenos hasta octubre

Vampiros, bestias, superhéroes... Toda clase de series fantásticos llenará la parrilla de The CW. Nuevas temporadas como las de 'The Vampire Diaries' (cuarta temporada), 'Gossip Girl' (con una sexta y última temporada), 'Supernatural' (octava temporada), 'Hart of Dixie' (segunda temporada) y '90210' (quinta temporada). Además, la cadena da luz verde a 'Arrow' y 'Beauty and Beast'.



EL REGRESO DE LAS SERIES

La serie romántica 'Hart Of Dixie', protagonizada por Rachel Bilson ('The OC'), es la encargada de inaugurar la nueva parrilla de The CW el 2 de octubre. Al día siguiente, la más veterana de la cadena, 'Supernatural', estrena su octava temporada. La serie protagonizada por Jared Padalecki (Sam) y Jensen Ackles (Dean) es una que mejor funciona en la cadena. El final de la séptima temporada fue visto por 1,5 millones de espectadores y 0.6 en demográfico.

La ficción '90210', remake de la serie original 'Bevery Hills 90210', estrena su quinta temporada el próximo 8 de octubre. Ese mismo día, la cadena más juvenil pondrá punto y final a una de sus series más veteranas esta próxima temporada, 'Gossip Girl', que finalizará tras cinco temporadas en antena.



'BEAUTY AND BEAST' Y 'ARROW'

Un superhéroe llega a la cadena The CW. 'Arrow' se estrenará el próximo 10 de octubre y cuenta la historia del héroe de DC Comics, Green Arrow, quien contará con sus flechas y artes marciales para defender a Star City. El drama es un poco distinto a la historia original y está escrita por Greg Berlanti ('Eli Stone'), Marc Guggenheim ('Green Lantern') y Andrew Kreisberg ('Fringe').







Al día siguiente, la cadena The CW presenta una serie basada en la historia de[[LINK:INTERNO|||20120522-NEW-00143-false||| 'La bella y la bestia']].'Beauty and the Beast' es una versión modernizada del cuento de hadas mezclada con drama criminal. La detective de homicidios de Nueva York, Catherine Chandler (interpretada por Kristin Kreuk) es una inteligente detective de homicidios. Cuando tenía solo nueve años, Catherine fue testigo del asesinato de su madre a manos de dos hombres armados y ella misma habría muerto también si no fuera porque alguien (o algo) la salvó. Tras años de búsqueda, Catherine finalmente encuentra a 'su bestia', Vincent Koslow (Jay Ryan).







LOS VAMPIROS VUELVEN A The CW

'The Vampire Diaries', basada en las novelas de L.J. Smith, también regresa a la parrilla de The CW el próximo 11 de octubre con su cuarta temporada. ¡¡Cuidado contiene spoiler!! Aunque la conversión de Elena (Nina Dobrev) en chupasangre acaparará sin duda gran parte de la trama, la nueva entrega de la ficción seguirá muy pendiente del resto de habitantes de Mystic Falls. Una serie llena de vampiros, brujas y hombres lobo, protagonizada por Nina Dobrev, Ian Somerhalder y Paul Wesley.



Entre las novedades de la cadena como midseason destaca 'The Carrie Diaries', una 'The Carrie Diaries' Nueva York' con AnnaSophia Robb en el papel de la mítica Carrie Bradshaw pero con escasos 16 años.