'The Office' se queda sin spin-off

La noticia la ha anunciado el propio Wilson, a través de Twitter. "NBC no va a continuar con el proyecto de The Farm. Lo pasamos genial rodando el piloto", ha escrito este lunes. The Farm gira en torno a un agricultor de remolacha que decide convertir su granja en un hostal bed and breakfast.

El capítulo piloto iba ser emitido por la cadena, y si la audiencia le hubiera dado una buena acogida, NBC habría dado luz verde al resto de la temporada. Sin embargo, por motivos que aun no han sido desvelados, la cadena estadounidense ha decidido no continuar con la serie a pesar de que el primer episodio todavía no ha visto la luz.

NBC todavía no ha confirmado la cancelación del spin-off, aunque un representante de la cadena ha revelado a The Hollywood Reporter que el capítulo piloto será emitido como una entrega más de The Office.

El reparto de The Farm lo completan Thomas Middleditch (En campaña todo vale) y Majandra Delfino (Roswell) que daban vida a los hermanos de Dwight.

NBC está emitiendo la novena y última temporada de The Office, y mientras, sus creadores y protagonistas ya están embarcados en nuevos proyectos. El creador de la serie Greg Daniels (Parks and recreation) ha vendido dos proyectos a NBC y ABC, que serán protagonizados por Craig Robinson (Superfumados) y Brian Baumgartner (Como en casa en ningún sitio), respectivamente.