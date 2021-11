'The Office': La confesión de John Krasinski sobre el primer beso de Jim y Pam

Hay actores que tienen mil caras y está claro que John Krasinski es uno de ellos, pasando de ser el entrañable y gracioso Jim Halpert en 'The Office' a un padre de familia que vive en una tierra invadida por unas bestias salvajes en 'Un lugar tranquilo'.

A pesar de que 'Un lugar tranquilo' pueda parecer más propensa a tener momentos terroríficos en el rodaje, parece que John tiene más que claro que hay un momento en 'The Office' que le dio verdadero terror. El actor en una entrevista en el podcast The Office Deep Bive lo ha confesado.

Este es un gran momento para la serie, puesto que se trata de aquel primer beso que todos los fans de la serie estábamos esperando entre Jim y Pam. Aunque eso sí, el resultado de ese beso no pudo ser más amargo.

Así recuerda John cómo vivió la preparación a esa escena: "Recuerdo que había una gran energía alrededor de esos momentos. Ciertamente recuerdo aquel gran beso, nadie estaba en el set, no había nadie alrededor de la mesa de servicio, pero no tenía ni idea de que eso iba a pasar".

Y a esto añade: "Así que entré decidido a bromear con algunos compañeros y no querían tener contacto visual conmigo".

Más adelante continúa contando: "Ni siquiera recuerdo haber visto el set antes de entrar. Fue todo muy raro y estoy seguro de que para un actor mejor, pensaría que eso es justo lo que necesitaba", a esto John también comenta que antes de grabar estaba "nervioso... Estaba muy asustado".

"Yo no tenía ni idea de nada sobre ese mundo, tanto que no sabía que podía ir a mi camerino para prepararme mentalmente unos 30 minutos para ello. Así que entonces me asusté todavía más. Entonces empiezas a pensar, '¡Oh Dios, no he hecho los deberes y ella si los ha hecho!'", termina explicando.

Seguro que te interesa:

No era ella: El cambio de actriz en el primer capítulo de 'The Office' que nunca notaste