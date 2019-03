'The Librarian' se convierte en serie en TNT con Noah Wyle

Flynn Carsen, el bibliotecario aventurero de las películas 'The Librarian', tendrá una serie en TNT. El actor Noah Wyle, conocido por su papel en 'Urgencias', regresa a la televisión tras 'Falling Skies' con este nuevo proyecto, según informa el portal TV Guide.



Wyle se ha metido en la piel de su protagonista en las tres películas que cuenta la saga hasta la fecha ('Quest for the Spear', 'Return to King Solomon’s Mines', 'Curse of the Judas Chalice').



La cadena de cable TNT anunció oficialmente este nuevo proyecto la semana pasada. El reparto que acompañará a Noah Wyle también se ha dado a conocer: Rebecca Romjin interpretará a Eve Baird, Christian Kane será Jake Stone, a la canadiense Lindy Booth estará en la serie como Cassandra y a John Kim como el geek Ezekiel Jones.