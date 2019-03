'The Killing' podría resucitar con Netflix

Los agentes Linden y Holder volverán a la acción en 'The Killing'. O al menos, eso es lo que quieren las plataformas de televisión Netflix y DirecTV, que ya han comenzado a negociar con Fox TV Studios su posible compra y posterior emisión, según infroma el portal TV Line.



La serie protagonizada por Mireille Enos y Joel Kinnaman no fue renovada por AMC tras finalizar su segunda temporada, tras "muchas deliberaciones", según informaron responsable de la cadena de cable en un comunicado.



La primera temporada de 'The Killing', basada en la ficción danesa 'Forbrydelsen', tuvo éxito de audiencia y crítica, con numerosas nominaciones a premios tan importantes como los Globos de Oro y los Emmy. Pero con la segunda temporada, la audiencia cayó un 30% y pasó a registrar 1,5 millones de espectadores en el episoido final.