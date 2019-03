Ya puedes ver el tráiler del crossover musical de las series 'The Flash' y 'Supergirl'

LA PRÓXIMA SEMANA EN THE CW

Los protagonistas de las series de The CW, 'The Flash' y 'Supergirl', se juntarán en un nuevo crossover musical que se verá la semana que viene en EEUU. Melissa Benoist, protagonista de 'Supergirl', se colará en la trama de 'The Flash'. Ya puedes ver el avance de este capítulo especial.