'The Flash’ ficha a la actriz Emily Kinney

La actriz Emily Kinney, conocida por su papel en 'The Walking Dead', es el último fichaje de la serie The CW 'The Flash'. Kinney se meterá en la piel de Brie Larvan, villana conocida como Bug-Eyed Bandit, según informa el portal EW.



Teniendo en cuenta el personaje original de los cómics de DC, la versión del villano que dará 'The Flash' será muy diferente. En la novela gráfica, Bug-Eyed Bandit es un hombre llamado Bertram Larvan que crea un ejército de insectos que provocan una plaga sin control.



En sus inicios, el personaje de Kinney era el enemigo de Atom, personaje interpretado por Brandon Routh en 'Arrow'. Todavía no se sabe si la cadena mantendrá el mismo origen del villano o si habrá una historia totalmente nueva detrás del personaje.