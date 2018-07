Gillian Anderson y Jamie Dornan protagonizan las dos primeras imágenes de la tercera temporada de 'The Fall', que volverá a la cadena BBC Two este año.



Los actores volverán a interpretar a la inspectora Gibson y a Paul Spector en esta tercera entrega de la serie británica. Para la tercera temporada, la serie no contará con la actriz Archie Panjabi ('The Good Wife').







"Obviamente no quiero revelar nada acerca de cómo va a terminar la tercera temporada, pero estoy deseando de volver a trabajar con Gillian (Anderson) y Jamie (Dornan)", ha declarado el creador de la serie, Allan Cubitt.