'The Big C' renueva por una cuarta y última temporada

Cathy tendrá que despedirse la próxima temporada. 'The Big C' llegará a su final en la cuarta temporada, ya que Showtime ha decidido renovarla por tan solo una última tanda de episodios. Así lo anunció el presidente de la cadena, David Nevins, en una conferencia organizada por la Television Critics Association, según recogen los portales de televisión estadounidenses.



Debido a que se trata de una finale, la cuarta temporada de 'The Big C' tendrá cuatro episodios de una hora de duración, una estructura muy diferente a las anteriores.

Por el momento, se desconoce la fecha en que se emitirán estos cuatro episodios finales de 'The Big C'.