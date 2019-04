MARAVILLOSO: Kaley Cuoco tiene un plan secreto para resucitar 'The Big Bang Theory' en un par de años

Kaley Cuoco, la actriz que da vida a Penny en 'The Big Bang Theory', no deja de ilustrarnos con maravillosas anécdotas de sus compañeros (y suyas propias) en la ficción de CBS que se emite en Neox, a modo de regalo, de cara a la última temporada. Como el gran gesto de un fan en uno de sus peores momentos, el despiste de Johnny Galecki o que fue rechazada para el papel de Penny.

Ahora, la intérprete ha confesado que tiene un 'plan secreto' para resucitar 'The Big Bang Theory' en el futuro. Maravilloso, ¿verdad? Así al menos no nos quedaríamos con la angustia de no ver nuevos capítulos de los científicos más conocidos de Pasadena. Pero... ¿a qué se refiere exactamente? Dale al play al vídeo de arriba y descúbrelo.

