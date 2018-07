'The Big Bang Theory' financiará una beca para estudios científicos

"The Big Bang Theory Scolarship Endowment", nombre con el que se conoce a la beca, ya ha alcanzado los cuatro millones de dólares, a los que se suman dinero y regalos de los directores, guionistas y actores de la serie como Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco-Sweeting, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch.



Chuck Lorre, creador de la serie, en un comunicado explicó que muchos espectadores han crecido con la serie y puede que les haya condicionado a la hora de elegir sus estudios. Por ello, estas becas tienen como objetivo costear los estudios de 20 alumnos de la universidad de Los Ángeles que quieran estudiar carreras relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería, la informática o las matemáticas, profesiones que ejercen los protagonistas de la serie.



"Se nos ha otorgado un regalo con 'The Big Bang Theory', un programa que no solo está basado en la comunidad científica, sino que además es apoyada de forma entusiasta por la misma comunidad. Esta es nuestra oportunidad de devolvérselo", ha dicho Lorre en un comunicado.