La tercera temporada de 'Fargo' ya tiene fecha de estreno

'Fargo' regresará el 19 de abril a FX. La cadena de cable ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie basada en la película de los hermanos Coen y con la producción de Noah Hawley ('Legion').

Esta nueva entrega de 'Fargo' tiene como protagonista a Ewan McGregor, que interpretará a los gemelos Stussy: Emmit, el rey de los parkings de Minnesota, y Ray, un agente de libertad condicional que vive a la sombra del éxito de su hermano.

Junto a McGregor estrán los actores Carrie Coon ('The Leftovers'), David Thewlis ('Harry Potter'), Michael Stuhlbarg ('Boardwalk Empire'), Jim Gaffigan ('Away we go') o Scoot McNair ('Halt and Catch Fire'), entre otros.