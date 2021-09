La temporada 6 de 'Outlander' será "mucho más oscura" y se complicarán las cosas para este querido personaje

La temporada 5 de 'Outlander' fue mucho más dramática que el resto de entregas anteriores. Aunque los protagonistas de la ficción basada en las novelas de Diana Gabaldon siempre se han enfrentado a momentos difíciles y complicados, pudimos notar en la quinta temporada un cambio importante.

De esta forma sus personajes hicieron frente a terribles sucesos que los han marcado para siempre. Pero, si hay que destacar uno de estos momentos clave en la temporada 5 fue la violación a Claire.

Lionel Brown (Ned Dennehy) secuestró al personaje interpretado por Caitriona Balfe junto a otros hombres que la violaron en grupo hasta que pudo ser salvada por Jamie.

El asaltante de Claire fue retenido por la familia Fraser mientras pensaban cómo vengarse. Momento en el que cobra especial protagonista Marsali, interpretado por Lauren Lyle, quien decide tomarse la justicia por su mano y matar al violador de su amiga suministrándole una inyección mortífera.

Lauren Lyle como Marsali y Ned Dennehy como Lionel Brown en 'Outlander' | Starz TV

La primera vez que vimos a Lauren Lyle en 'Outlander' fue en la temporada 3 como la hijastra de Jamie Fraser. Poco a poco se ha ido ganando el cariño de los espectadores convirtiéndose en alguien muy querido para la audiencia. Ahora, la actriz ha concedido una entrevista a 'Radio Times' donde asegura que la temporada 6 de la serie "va a seguir siendo mucho más oscura".

Lyle continúa diciendo que Marsali tendrá que enfrentarse a uno de sus momentos más complicados, dejando a un lado esa parte divertida que siempre hemos visto de ella y su marido: "Marsali y Fergus siempre han sido esta pareja romántica y divertida, jóvenes, geniales, los que hacen reír a la gente y están realmente enamorados y tienen todos estos hijos. Pero esta vez [en la sexta temporada], va ser muy profundo y oscuro. Están ante su mayor prueba".

Lauren Lyle y César Domboy como Marsali y Fergus en 'Outlander | Starz TV

"Es el momento más tumultuoso en el que los hemos visto a ellos y su relación. Es la primera vez que la ves teniendo que dar un paso al frente, y está apoyando a la familia y lidiando con sus propias necesidades", explica.

¿Tendrá que rendir cuentas Marsalí por la muerte de Lionel? Todavía queda tiempo para descubrirlo ya que la temporada 6 no se estrenará hasta principios de 2022.

La escena de 'Outlander' que Lauren Lyle no puede ver

La actriz habló sobre esta escena de la violación de Claire de la que dice: "El equipo de producción hizo un gran trabajo investigando y teniendo líneas de apoyo. Fue manejado con mucha delicadeza. Pero, por supuesto, quiero decir, es contenido realmente oscuro. Así que puedo entender completamente que la gente encuentre eso desencadenante".

Caitriona Balfe en la temporada 5 de 'Outlander' como Claire Fraser | Starz TV

Aunque puntualiza que es una escena que no ha visto: "En realidad no la he visto. Realmente no veo 'Outlander' mucho para ser sincera, porque es algo que haces todos los días. Y estás ahí, y sabes lo que va a pasar, y también, como dices, hay muchas escenas íntimas [protagonizadas por] mis amigos. Así que realmente no tengo ninguna necesidad, y gran parte [son escenas íntimas], así que realmente no lo veo. He visto elementos de [la escena de la violación]. Y creo que Caitriona lo manejó con mucha gracia. Ella es tan inteligente y todas sus intenciones están en el lugar correcto. Así que creo que lo ha manejado muy bien", concluye.

