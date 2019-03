Una (no tan) buena esposa

Julianna Margulies vuelve más sensual que nunca en la próxima temporada de The Good Wife (en España se puede ver en Nova). La actriz, ganadora de un Emmy y un Globo de Oro, posa muy sexy en el cartel promocional de la tercera temporada de la serie de la CBS, que se estrenará el próximo 25 de septiembre.



Bajo el eslogan "Don't let the name fool you" (No dejes que el nombre te engañe) hace referencia directa a cómo su personaje, Alicia Florrick, no es 'tan' buena esposa como reza el título de la serie.



Éste no es el primer cartel que ha sorprendido a la audiencia. Hace pocas semanas salió a la luz la primera imagen promocional de Ashton Kutcher para

Dos Hombres y Medio (todas las tardes en Neox). Kutcher, ni corto ni perezoso, promociona su incorporación a la comedia ¡desnudo!



Si Alicia Florrick no es tan buena esposa tal y como aparece en el nuevo cartel, Dexter quiere engañar a los espectadores con su último cartel. La serie de Showtime (protagonizada por Michael C. Hall, que se puede ver en Nitro) promociona la esperada sexta temporada con un 'angelical' Dexter Morgan.



Otra serie experta en llamar la atención con sus carteles es 'True Blood' (HBO). Después de invitar a los espectadores a beber una buena taza de sangre por su tercera temporada, para la última han jugado con los colores de la sagre de cada personaje. Y ya os adelantamos que ninguna es azul...



Pero, sin duda alguna, las fotos promocionales más estudiadas en la historia de las series son las de 'Lost'. La última imagen para la última temporada de la serie de la cadana ABC emula el fresco de Da Vinci, 'La última cena', otra imagen mil veces estudiada por sus significados ocultos. Nada mejor para cerrar una serie como 'Perdidos'.