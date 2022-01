Sydney Sweeney le pidió al creador de 'Euphoria' reducir sus escenas en topless en la temporada 2

'Euphoria' se ha convertido en solo 2 temporadas en una de las series más comentadas y seguidas de HBO Max. En ella se abordan temas muy complicados y tiene como protagonistas a un grupo de adolescentes.

Sydney Sweeney, una de sus actrices, a la que también has visto a Sydney recientemente en 'The White Lotus' o 'Érase una vez... en Hollywood', le pidió a Sam Levinson, creador de la serie, si era posible reducir las escenas en las que aparecía en topless interpretando a Cassie.

Ha sido en una entrevista para The Independent donde la joven ha contado que durante el rodaje de la temporada 2 hubo momentos en los que le pidió a Sam Levinson que redujera las escenas en topless de Cassie cuando no sentía que fueran necesarias. Según asegura la joven, Levinson cumplió todas las veces que ella se lo pidió, y afirma que nunca se sintió presionada para hacer una escena de desnudo o se sintió incómoda mientras rodaba la serie, donde siempre hay un coordinador de intimidad en el set.

"Hay momentos en los que se suponía que Cassie no tenía camiseta y le decía a Sam: 'Realmente no creo que eso sea necesario aquí'. Él me respondía 'Está bien, no lo necesitamos'. Nunca sentí que Sam me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo. Cuando yo no quería hacerlo, él no me obligaba".

Los duros mensajes que Sydney recibe por redes sociales

Ya hace unos meses la actriz decidió contar la realidad menos dulce de salir en una serie de éxito. Decidió sincerarse en un directo de Instagram, confesando entre lágrimas el pasado sábado lo mal que se sentía después de que algunos trolls la llamasen 'muppet' y 'fea'.

"Aparentemente, ahora mismo soy tendencia en Twitter por ser fea" comienza Sweeney. "Creo que es realmente importante que la gente vea cómo las palabras realmente afectan a la gente", continúa.