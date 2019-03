Susan Sarandon y su hija Eva Martino, protagonistas de la nueva serie de NBC

Susan Sarandon y Eva Amurri Martino llevarán su relación madre-hija a la pequeña pantalla. La comedia versará sobre la vida de una estudiante Ivy Davis (Martino) que busca cierta estabilidad en su vida, para ello, se esforzará por brillar en su carrera profesional aunque de ello dependa su vida personal. Además, animará a su madre a vivir con ella, Franckie (Sarandon) para poder mejorar y fortalecer su relación.



Martino también será la encargada de escribir el guión junto a Will McCormack y Rashida Jones. Sarandon y Martino serán las productoras ejecutivas del show, según informa el portal The Hollywood Reporter.



Entretanto, Susan Sarandon, recientemente ha firmado para ser estrella invitada en la comedia de CBS, 'Mike & Molly' y apareció durante un arco de varios capítulos en 'The Big C' en Showtime.