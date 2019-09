La tercera temporada de 'Stranger Things', y su inesperado final, ha dejado a todos los fans de la ficción impactados. ¡Cuidado con los spoilers! La muerte de Billy Hargrove por salvar a Millie Bobby Brown (Eleven), la desaparición de Hoper o, incluso, la relación fallida de Steve y Robin son algunas de las piezas clave para la próxima tanda de episodios.

Y hablando del chico de los helados, parece que el éxito de esta temporada ha venido acompañado de un enorme cambió de look para él. El actor Joe Keery se ha presentado en la cena de Chanel del pasado 12 de septiembre sin su característica melena y... ¡con el pelo a tazón!

Steve ha abandonado el peinado ochentero que tanto le representaba y sus fans se han quedado impactados, tanto que hasta dicen que están "de luto" por el pelo del actor.

Y no es para menos, ya que Keery ha comentado en varias ocasiones la importancia que le da a su melena. En una entrevista con Vulture dijo: "Simplemente no tengo un régimen de cuidado del cabello. No me lavo demasiado el pelo y simplemente me levanto de la cama y trato de sacarlo de mis ojos. Eso es todo. Es solo mi genética. No hago nada diferente a cualquier otra persona".

¿Cómo adaptarán este cambio de look a la cuarta temporada? Por el momento tendremos que esperar. ¡Dale al play para ver el cambio de look!

