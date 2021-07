Sorpresa: Disney anuncia un corto mezclando los universos de 'Los Simpson' y 'Loki' de Marvel

'Los Simpson' es la serie de animación más longeva de la televisión, con más de 30 años en emisión y con un éxito en todo el mundo que es innegable. Desde que comenzase, la creación de Matt Groening ha contado con más de 700 episodios e innumerables colaboraciones con famosos, como Lady Gaga, Tom Hanks o Mick Jagger.

A pesar de los nuevos proyectos en los que está involucrado Matt Groening, como la serie 'Desencanto', parece que la fiebre amarilla no tiene fin. De hecho, 'Los Simpson' ya ha confirmado dos nuevas temporadas, por lo que, a pesar de su edad, parece que Homer, Bart y compañía tienen todavía para largo. Siendo ahora además "parte" de Disney tras la compra de Fox, nos han traído un crossover sorpresa que está encantando a los fans.

Un crossover con Marvel para ser exactos y con la serie del momento, 'Loki'. La compañía ha anunciado un curioso corto llamado 'The Simpsons: The Good, The Bart and the Loki', donde participará el propio Tom Hiddleston.

Tom Hiddleston en la serie 'Loki' | Disney+

'Los Simpson: La buena, el malo y el Loki', como se ha traducido en España, nos regalará una mezcla de lo más divertida. Parece que en esta nueva mezcla, podremos disfrutar de la familia Simpson y compañía encarnando a nuestros héroes de Marvel favoritos, viendo a Lisa como Thor, a Barney como Iron Man o Ralph como Hulk. El proyecto se estrena el 7 de julio en Disney+.

Otras colaboraciones con 'Los Simpson'

Cuando 'Los Simpson' se unió a Disney, parece que no se quiso desaprovechar esta oportunidad con la empresa de Mickey Mouse. Y formar parte de la gigantesca familia Disney ha sido una bocanada de aire fresco para la serie, aunque en un formato diferente.

En forma de cortometraje, 'Star Wars' fue la primera franquicia que quiso entrar en el pueblo de Springfield, y, coincidiendo con el 4 de mayo, Día de 'Star Wars', se estrenó 'Maggie Simpson en El Despertar de la Siesta', en el que Maggie luchaba contra su archienemigo, Gerald Samson, aunque algunos lo recordamos más como el bebe unicejo, caracterizado como Darth Maul.

Seguro que te interesa:

Así es el tráiler de mitad de temporada de 'Loki': ¿Qué hace ahí el trono de Asgard?