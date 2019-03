La sorprendente muerte del nuevo capítulo de 'The Walking Dead', explicada

*Si no has visto el nuevo capítulo de 'The Walking Dead', cuidado con los spoilers*

La historia se retoma 18 meses después del final de la octava temporada, y los habitantes han votado a Maggie como líder por encima de Gregory, pero éste no pudo hacer mucho por vengarse de su némesis con su plan de matarla, porque él mismo acabó sentenciado.

Maggie acaba matando a Gregory colgándolo, para estupefacción de la audiencia. Pero el propio actor, Xander Berkeley, ha revelado a Cinemablend que esto no es lo que iba a pasar originalmente.

"No hay mucho margen de tiempo para que un capullo como Gregory pueda seguir vivo, así que no me sorprendió enterarme, y eso que fue muy en el último minuto y me habían preparado un poco para esperar un camino muy diferente. Pero eso es cuando Scott Gimple llevaba las riendas. El año pasado, un asistente me dio ideas de hacia dónde iría mi personaje, pero después Gimple se cambió a 'Fear the Walking Dead' y Angela vino con sus propias ideas. (...) Sé que había una cierta incertidumbre en cuanto a Lauren [Cohan], y después nos enteramos de lo de Andrew. Todos esos cambios tenían que afectar el equilibrio de la historia, así que, sí, fue muy repentino para mí, pero no tengo rencor por ello".

Gregory y Maggie en 'The Walking Dead' | AMC

Por su parte, la mencionada showrunner, Angela Kang, ha revelado en una entrevista a Entertainment Weekly sus razones.

"Queríamos explorar qué pasa cuanto algunas sociedades tienen que ayudar a otras que en algún punto fueron en realidad enemigas. Queríamos mostrar cómo Maggie está empezando a distanciarse de la filosofía de Rick y Michonne y Alexandria. Es una separación que comenzó con la discusión sobre el destino de Negan. Y aunque todo el mundo está trabajando en conjunto y todavía se quieren, hay diferencias muy profundas en sus valores y eso será una parte importante de la historia".