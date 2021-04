Sophie Turner, emocionada por el nuevo proyecto de Emilia Clarke ('Juego de Tronos'): "De Madre de Dragones a Madre de Locura"

Emilia Clarke se convirtió en una leyenda de la televisión con su papel de Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos', pero también la hemos visto en otras famosísimas franquicias como 'Star Wars' y 'Terminator'.

Ahora que se ha difundido la noticia de que se une al Universo Marvel con 'Secret Invasion', donde podría ser alguno de estos emocionantes personajes, Emilia tenía otra sorpresa guardada para sus fans.

Y es que la actriz lleva un tiempo trabajando ¡en un cómic! Ella misma lo ha revelado visiblemente emocionada en su cuenta oficial, donde además ya ha adelantado la portada y de qué irá la historia que ha creado, que también va de superhéroes en cierto modo.

"Estoy TAN emocionada... de compartir algo que se ha llevado mi alma y mi corazón durante los últimos dos años: El cómic que he escrito, 'Mother of Madness'", contaba en un vídeo.

Clarke publicaba también la portada interactiva de su creación, donde cuenta más detalles.

"Durante los últimos dos años he estado escribiendo un cómic. ¿Sí que lo he conseguido mantener en secreto eh? Se llama MOTHER OF MADNESS y no podría estar más orgullosa. Mi chica Maya, es una fuerte madre soltera. Es divertida, es feroz y es como cualquier otra madre intentando manejar todas sus mierdas. Pero con la adición de algunos poderes útiles... no podría ser más femenino, fabuloso", asegura.

"He escrito esto con el corazón y lo he diseñado con nada más que amor. Espero que de verdad lo disfrutéis. Estará disponible el 21 de julio", revela. En EW también han publicado el primer adelanto del cómic que puedes ver aquí.

Una oleada de apoyo

Su noticia ha levantado una gran cantidad de reaccione y comentarios emocionados de amigos y fans, incluida la mismísima Reina en el Norte, Sansa Stark.

Su compañera Sophie Turner le escribía un tierno mensaje destacando el guiño de su nueva creación y su antiguo título.

"¡Joder sí! De Madre de Dragones a Madre de Locura #madredelosmedios", comentaba con emojis de celebración y corazones.

