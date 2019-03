Sophie Turner descubrió el sexo oral en 'Juego de Tronos'

Sophie Turner ha desvelado en una entrevista a The Sunday Times que 'Juego de Tronos' le ha enseñado mucho sobre educación sexual entre otras muchas cosas. "La primera vez que descubrí qué era el sexo oral fue cuando estaba leyendo uno de los guiones de 'Juego de Tronos'. Tenía 13 años y dije: ¡Guau! ¿La gente hace eso? Fue interesante. Creo que 'Juego de Tronos' ha formado parte de mi educación sexual" ha explicado la actriz.

Turner también habló de la violación de Sansa por parte de Ramsey Bolton: "El acoso sexual no es algo que me haya afectado a mí o a alguien que conozca, así que al principio me mostré indiferente al grabarla. La gente decía que no lo debíamos haber puesto, que iban a boicotear la serie. Sin embargo, estas cosas por desgracia ocurren actualmente. En consecuencia, si lo seguimos tratando como un tabú, ¿cómo va a tener la gente fuerza para sentirse cómoda y hablar de lo que les ha ocurrido?".

La actriz también ha hablado de los aspectos negativos que tiene ser un personaje conocido: "Antes de las redes sociales yo era una persona muy extrovertida. Era siempre la alegría de la casa. Pero cuando empezó todo esto, decidí pasar a un segundo plano. Empecé a preferir estar más en casa, apenas salía y veía a mis amigos. Todo me afectaba mucho", ha confesado Sophie Turner.

La séptima temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará el próximo 16 de julio en HBO.