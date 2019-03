Sofia, la princesa española de Disney, arrasa en la TV estadounidense

La película, que lleva por título 'Sofia the First: Once Upon a Princess', se ha convertido en el programa más visto entre los niños de los últimos cinco años. Esta buena acogida es un espaldarazo considerable para la serie de televisión que se emitirá también en Disney Channel y Disney Junior.



Está previsto que la serie de televisión sobre Sofia vea la luz el próximo mes de enero en Estados Unidos. La ficción se desarrollará en un mundo mágico de castillos, magos y caballos voladores.



La serie estará también centrada en Sofía, una niña de orígenes humildes que se convierte en princesa cuando su madre se casa con el rey. Sofía deberá mudarse a un gran castillo y aprender a comportarse como un miembro de la realeza.



El estreno del nuevo personaje de Disney no ha estado exento de polémica. Hace meses, para complacer al público latino, Disney anunció que aumentaba su plantel de princesas con Sofía, su primera princesa latina.



Sin embargo, después de que aparecieran las primeras imágenes del personaje el público se quejó por la poca apariencia latina que presenta, ya que la niña es de piel clara y tiene los ojos azules. Los responsables de Disney reaccionaron alegando que es "de origen español".



A todo esto hay que sumarle que Disney decidió con poco acierto que la voz original se la pusiera Ariel Winter, una joven actriz norteamericana conocida por su papel en Modern Family, y que poco tiene que ver con el acento que predomina más al sur de su propia frontera.



Craig Gerber ('Hang Time') es el guionista y productor ejecutivo y Jamie Mitchell (la serie de 'La sirenita') dirige el proyecto. John Kavanaugh y Kevin Kliesch ('Enredados') son los encargados de la banda sonora de la película.