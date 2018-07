Smithers saldrá del armario en la nueva temporada de 'Los Simpson'

Los personajes amarillos más famosos de la televisión están de vuelta. 'Los Simpson' regresa con su 27ª temporada en Fox y parece que la temporada viene cargada de novedades.



La supuesta ruptura entre Marge y Homer, ya desmentida, o el guiño a la película 'Boyhood' son dos de las noticias de la nueva temporada, a las que ahora se suma una nueva: Smithers reconocerá por fin su homosexualidad.



Su pequeño secreto hacía mucho que ya no lo era, no solo para los espectadores, sino para la mayoría de los habitantes de Springfield. Sin embargo, había alguien que a estas alturas no se podía imaginar la noticia, y no es otro que su jefe, el señor Burns.



"En Springfield mucha gente sabe ya que es gay, pero el señor Burns obviamente no lo sabe. Tratamos eso en dos episodios... En realidad hacemos mucho con Smithers este año; se cansa de que Burns no le aprecie y debe considerar sus opciones", afirmaba Al Jean, productor de la serie.



La nueva temporada de 'Los Simpson' ya se ha estrenado en Estados Unidos y viene dispuesta a hacer reír de nuevo a todos sus seguidores. Mientras tanto, puedes disfrutar de los mejores capítulos de tu serie favorita en Antena 3 y todas las noches en Neox.