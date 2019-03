'Sherlock' vuelve con un capítulo especial de Navidad en 2015

'Sherlock', la versión moderna de los personajes creados por Arthur Conan Doyle, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, ya tiene fecha de regreso, y será en 2015. Los fans tendrán que tener un poco de paciencia para poder ver los nuevos capítulos de esta exitosa serie que se despidió el pasado enero con su tercera temporada. Pero la buena noticia es que, según ha confirmado la BBC, la serie volverá antes de la cuarta temporada con un capítulo especial que servirá de prólogo a la cuarta temporada, compuesta, de nuevo, de tres episodios, como es habitual en esta serie.



La primera temporada de esta ficción británica, que ha sido emitida por Antena 3, se estrenó en 2010 y desde entonces y hasta por el momento, su tercera temporada, ha alcanzado un gran éxito tanto por parte de la crítica especializada como por la audiencia. Todas las temporadas de 'Sherlock' han tenido la misma estructura, tres episodios de algo más de una hora de duración, en los que Sherlock Holmes debía resolver un nuevo caso.



Lo que está claro es que sus temporadas se hacen esperar aunque siempre llegan en medio de una gran expectación. La principal razón por la que el espacio temporal entre las entregas de Sherlock es tan grande es la apretada agenda de sus actores protagonistas, por lo que se estima que hasta finales del 2015 o principios del 2016, no se emitirá esta nueva temporada.



Mientras tanto, los fans podrán disfrutar de un apertitivo con este especial navideño cuyo rodaje está previsto que comience en enero de 2015. Un especial que no sería el primero que la serie estrena con motivo de la Navidad, ya que el 24 de diciembre de 2013, pudimos ver Many Happy Returns, un minicapítulo de siete minutos que funcionaba de precuela de la tercera temporada.