Las series de Neox, las que más gustan en Facebook

Las series con más seguidores en Facebook eligen Neox. La revista alemana 'Focus' ha publicado los datos de las páginas que más "Me Gusta" reciben en la red social. Diez de las 70 páginas que más seguidores tienen son de series de televisión y 5 de estas ficciones se pueden ver en Neox.



'Padre de Familia' (La Sexta) encabeza esta lista, con más de 32,2 millones de fans. 'South Park' (que en España se puede ver en la MTV) se sitúa en segundo lugar, con casi 29 millones de seguidores. Y cierra el podio con 28,8 millones de personas que han pinchado el botón de "Me gusta" la familia más famosa de Springfield: Los Simpson.



Completan el ránking las comedias Dos Hombres y Medio, Glee, Futurama y Cómo conocía a vuestra madre en los puestos 6, 7, 9 y 10. La sitcom de Charlie Sheen cuenta con más de 20,1 millones de clicks en el botón "Me gusta". El coro del instituto McKinley tiene más de 14,3 millones de fans y la serie animada Futurama roza los 14 millones de seguidores.



Completan este 'Top 10' las ficciones 'Bob Esponja', con 23,2 millones de fans; 'House' tiene casi 22,5 millones de fieles "pacientes"; y 'Anatomía de Grey' cuenta con el apoyo de 14,2 millones de fans.