Las 15 series más deseadas para este año

Muchas ficciones son temporadas nuevas de series ya conocidas, mientras que otras son estrenos que prometen no dejar indiferente a nadie. Ahí van las quince series más esperadas de este año:

1. 'Galavant'

La primera serie en llegar a la pequeña pantalla ha sido Galavant, que se estrenó el pasado 4 de enero. Héroes y aventuras. La nueva comedia musical de la ABC nos narra las vivencias de Galavant, el héroe del pueblo que protege a los indefensos, mata dragones y protege a los oprimidos. El problema llega cuando un malvado rey se enamora de su amada Madalena y la secuestra.

2. 'Agent Carter'

El próximo 6 de enero le toca el turno a la nueva ficción de Marvel que se estrenará entre las dos mitades de la segunda temporada de 'Agents of S.H.I.E.L.D.' La trama se desarrollará en el año 1946 para retomar los hechos de la primera película de 'Capitán América'.

3. '12 Monos'

'12 Monos' es una adaptación a la pequeña pantalla de la película de 1995 del mismo nombre. En esta ficción, James Cole viajará desde el 2043 hasta la actualidad para erradicar la fuente de una plaga mortal que casi aniquila a la raza humana en el futuro del que viene el protagonista. El 16 de enero, la cadena Syfy será la encargada de emitir '12 Monos'.

4. 'Better Call Saul'

El Spin-off de 'Breaking Bad' llega el 8 de febrero a AMC. Nos trasladaremos al pasado para poder ver como Jimmy McGill es un joven e inexperto abogado que va poco a poco aprendiendo hasta convertirse en Saul Goodman, el infalible abogado de Walter White.

5. 'La extraña pareja'

La adaptación televisiva del film 'Odd Couple' llega a CBS el 19 de febrero con Matthew Perry junto a Thomas Lennon.

6. 'Battle Creek'

Vince Gillian, creador de 'Breaking Bad', y David Shore, responsable de 'House', vuelven a la carga el 1 de marzo con 'Battle Creek', una ficción que narra las vivencias de un detective local y un agente del FBI obligados a trabajar juntos sin llevarse demasiado bien entre ellos.



7. 'American Crime'

La gran apuesta de la ABC arrancará su andadura televisiva el 5 de marzo. La ficción empezará con un crimen que creará tensiones que se irán incrementando a medida que avance la investigación.

8. 'Daredevil'

La esperada 'Daredevil' llegará a nuestras pantallas el próximo 1 de mayo en Netflix con Charlie Cox en el papel principal, quien interpretará a Matt Murdock, abogado y superhéroe ciego. Está producida por Steven S. DeKnight y Jeph Loeb.

9. 'Wayward pines'

La nueva ficción de Fox contará con Matt Dillon como protagonista que dará vida a un agente del servicio secreto encargado de investigar la desaparición de dos agentes federales en extrañas circunstancias.

10. 'Zombie'

The CW será la encargada de emitir 'Zombie', una ficción que se centrará en la figura de Liv, una zombie que con el fin de mantener su humanidad se verá obligada a comer el cerebro de las personas fallecidas que van llegando a la oficina forense donde ella trabaja.

11. 'American Crime Story'

Esta serie, compuesta de diez episodios, narra el juicio por el asesinato de la ex esposa de O.J. Simpson. Está basada en el libro 'The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson' de Jeffrey Toobin.

12. 'Cobalt'

La AMC será la encargada de emitir el spin-off de la exitosa 'The Walking Dead'. Cobalt se centrará en las aventuras de Sean Cabrera, Nancy, Nick, Ashley, Cody y Andrea.

13. 'Westworld'

Este drama futurista promete no dejar indiferente a nadie. Basada en la película homónima de Michael Crichton de 1973, se centrará en un parque de atracciones para adultos lleno de unos robots que deben satisfacer todo tipo de deseos que tengan los humanos. Los guonistas son Lisa Joy y Jonathan Nolan y se emitirá en HBO.



14. 'Zoo'

Una ola de violentos ataques de animales a humanos hace peligrar la especie humana. Así empieza este thriller que verá la luz en CBS y que estará protagonizado pro James Wolk, que dará vida al zoólogo Jackson Oz, encargado de resolver esta misteriosa pandemia.



15. 'Heroes Reborn'

'Heroes Reborn' es una continuación de la serie 'Heroes' que vuelve a la pantalla en formato de miniserie. Estará formada por 13 capítulos en los que conoceremos a nuevos personajes que se unirán a los héroes originales.