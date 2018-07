Nicole Kidman salta a la televisión con la segunda temporada de la serie 'Top of the lake'. La ficción producida por las cadenas BBC y Sundance Channel contará con la actriz ganadora de un Oscar, según informa TVLine, pero aún se desconoce qué papel interpretará. Kidman termina de roda la TV movie de HBO, 'Big Little Lies'.



La serie, protagonizada por Elisabeth Moss ('Mad Men'), estará ambientada cuatro años después de la primera temporada. En esta nueva entrega, la detective Robin Griffin (Moss) investigará el caso de un cuerpo no identificado que aparece en una playa de Sidney.