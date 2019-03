La serie 'Sherlock', premiada por la Royal Television Society Program

Sherlock Holmes es único para encontrar pistas donde otros no ven más que un poso de café o un cuadro mal colgado. Cuenta con la ayuda de su fiel amigo, el Doctor Watson y persigue a los sospechosos por las enrevesadas calles de Londres con su GPS... Sí, no es un error.



Se trata de la nueva y actualizada versión del clásico de Sir Arthur Conan Doyle 'Sherlock', que la BBC ha estrenado esta temporada y que recientemente ha sido premiada por la Royal Television Society Program como mejor drama televisivo inglés, según informa 'The Hollywood Reporter'.



'Sherlock', la nueva serie de la cadena británica, es una visión actual del famoso detective y su ayudante en el Londres del siglo XXI. Benedict Cumberbatch y Martin Freeman como Holmes y Watson, respectivamente, cuentan con GPS y teléfonos móviles para comunicarse con el inspector Lestrange de la Scotland Yard.



La Royal Television Society Program también ha reconocido a Jim Broadbent como mejor actor por su trabajo en 'Any Human Heart' y a Vicky McLure en la categoría femenina por 'This Is England '86' de Channel 4. El premio al mejor programa de entretenimiento fue para 'The X factor' (el 'OT' inglés) y Brian Cox fue reconocido como mejor presentador.



La serie 'Miranda' se hizo con las categorías de comedia (mejor serie y mejor guión) y 'True Stories: The Cove' se hizo con el premio a mejor producción internacional, imponiéndose a 'Mad Men'.