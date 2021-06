Selena Gomez cree que todas sus relaciones amorosas están "malditas"

La exchica Disney Selena Gomez ha reconocido a sus 28 años en una entrevista concedida a Vogue Australia, que en numerosas ocasiones ha sentido estar maldita y que por eso sus relaciones amorosas no resistían el paso del tiempo, y es que ciertamente, no ha tenido suerte en el amor.

La relación más estable que ha mantenido la actriz duró 7 años con el cantante canadiense Justin Bieber. A lo largo de todo su noviazgo aparecieron rumores de infidelidad y de fuertes discusiones en la pareja, por lo que finalmente decidieron poner fin a su historia de amor adolescente.

Gomez estuvo destrozada anímicamente durante una larga temporada, pero después de la ruptura con Bieber, se rumoreó en la prensa estadounidense que la protagonista de 'Los magos de Waverly Place' había estado saliendo con famosos como Zack Efron, el productor musical Zedd o Charlie Puth, cantante con el que colaboró en el éxito 'We don't talk anymore'.

A pesar de los rumores, el único novio confirmado de Selena Gomez después ha sido Abel Tesfaye, más conocido como The Weekend. Gomez todavía no había podido olvidar por completo su relación con Justin Bieber, ni Tesfaye con Bella Hadid, por lo que ambos cantautores decidieron intentar mantener un romance juntos para olvidar sus antiguos amores.

Durante su noviazgo con The Weekend, a Selena le diagnosticaron lupus y el autor de 'Blinding lights' fue uno de sus mayores apoyos en su lucha contra la enfermedad. Lamentablemente, la relación duró tan solo 10 meses, y al poco tiempo de la ruptura, Bella Hadid y Abel Tesfaye retomaron su relación.

Selena tampoco tardó demasiado en intentar recuperar su relación amorosa con Bieber y los paparazzis lograron fotografiar a la feliz pareja mientras paseaban y comían helado juntos. De nuevo, la mala suerte truncó los planes de felicidad amorosa de Selena, y es que al tiempo de intentar empezar de cero con el que fue su primer gran amor, éste se comprometió con la modelo Hailey Baldwin. Un año después de anunciar su compromiso matrimonial, Justin Bieber y Hailey Baldwin contrajeron matrimonio en Carolina del Sur.

Ante este varapalo emocional, al poco tiempo de que se anunciase el compromiso matrimonial de Bieber y Baldwin, Selena admitió en una entrevista que había sido víctima de un terrible abuso emocional que le impediría sentirse bien consigo misma en mucho tiempo.

Selena está dispuesta a luchar por su bienestar

Así que después de todas sus desastrosas experiencias amorosas, es normal que Selena Gomez llega a considerar que sus relaciones estaban malditas. Sin embargo, la actriz también ha comentado en su entrevista para Vogue Australia que no considera que lo único que haya hecho fracasar sus amores haya sido la mala suerte, sino que ella era demasiado joven para que sus relaciones sentimentales estuviesen tan expuestas públicamente.

De hecho, declara contundente para la revista de moda: "Supongo que necesitaba descubrir qué significaba esa palabra para mí, 'excepcional', porque en el pasado me he sentido muy inferior a mis parejas, y nunca me veía realmente como una igual".

Para no olvidar su compromiso con su autoestima y su autocuidado emocional, Gomez se ha tatuado la palabra 'rare' en el cuello, lo cual significa extraordinario, y guarda un valor especial para Selena puesto que le recordará diariamente que no hay nadie más como ella en el mundo. Incluso, es tal la determinación de la joven por sentirse mejor con su forma de ser, que ha titulado su último disco y su nueva línea de maquillaje como: 'Rare'. "En realidad necesitaba sentirme así acerca de mí misma, y mi familia y la familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo", ha explicado con sinceridad la artista. Esperemos que muy pronto Selena Gómez pueda encontrar el amor y que esta vez, ni ella ni su relación, estén malditas.

