Lo más seguro en tiempos de coronavirus: Miley Cyrus habla sobre su vida sexual en los últimos meses

La vida sentimental de Miley Cyrus ha estado en primera plana desde que se separara de Liam Hemsworth en agosto de 2019, solo ocho meses después de casarse en diciembre de 2018.

La pareja se conoció en el rodaje de la película 'La última canción' en 2010 y a lo largo de todos estos años mantuvieron una relación intermitente. Ahora, la la protagonista de 'Hannah Montana' ha concedido una entrevista a 'The Howard Stern Show' donde ha confesado que "sigue queriendo" Liam y en la que habla de los conflictos que tuvieron.

Desde que rompió con Liam se le ha conocido dos parejas sentimentales a Miley. Primero con la televisiva Kaitlynn Carter y después con Cody Simpson. Pero actualmente está soltera por lo que ha hablado también en esta entrevista de cómo es su vida sexual en medio de la pandemia del coronavirus.

"Esta mascarilla me ha dado una sensación de normalidad", empieza diciendo. "Voy a lugares y me escondo bajo la mascarilla, me parezco a todos los demás. Lo único que termina delatándome es la voz".

"Esta vez ha sido realmente interesante y desafiante para cualquier tipo de citas o conocer gente", explica la artista quien no ha tenido ningún pudor de desvelar cómo es su vida sentimental en este momento. Puedes ver el resto de lo que ha dicho en el vídeo de la noticia.

