Una seguidora de 'The Walking Dead' muerde a Norman Reedus

Daryl Dixon, uno de los personajes más queridos de la serie 'The Walking Dead', ha conseguido no recibir ningún mordisco hasta el momento en la ficción televisiva. Pero el actor no ha tenido tanta suerte en la vida real...



Norman Reedus, uno de los protagonistas de la serie de AMC, participó en la última convención para aficionados del mundo zombie en Nueva Jersey, la Walker Stalker Con, donde recibió a seguidores de la serie. Una de las asistentes no pudo contener su fanatismo por 'The Walking Dead' y se "convirtió" durante unos segundos en un caminante... ¡y le pegó un mordisco a Reedus!



El actor recibió una serie de mordiscos en el pecho por parte de esta fanática, que en Instagram aparece con el nombre de Robin Grover, donde explicó cómo fue la situación: "Por fin conocí al amor de mi vida, me expulsaron de la convención y perdí como más de 100 oportunidades de sacarme fotos con él porque me volví loca»", afirma. "Estaba tan emocionada a su lado, ¡que me dio por girar la cabeza y morderle!".



Reedus no tardó en reaccionar a través de las redes sociales al insólito momento que vivió en la convención. Utilizó una fotografía suya con un mensaje en la camiseta que decía: "No me mordáis" y un mensaje en la publicación que añadía: "Um, por favor, no lo hagáis".

