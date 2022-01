Sebastian Stan hablará con su pene parlante sobre Pamela Anderson en 'Pam y Tommy'

El trabajo de caracterización de 'Pam y Tommy' con sus protagonistas, Sebastian Stan y Lily James, fue impactante cuando se desvelaron las primeras imágenes. Los actores aparecieron irreconocibles como la famosa pareja de los años 90. Y no es para menos, pues en el caso del rockero su cuerpo está lleno de tatuajes que los maquilladores tuvieron que recrear con el intérprete.

"No tengo un solo tatuaje en mi cuerpo. Así que dije, '¿qué es exactamente lo que te hace pensar que puedo interpretar a este hombre?'", dijo Sebastian Stan a Variety sobre meterse en la piel de la estrella de rock. Aunque no ha desvelado si también le pusieron el conocido tatuaje que se hizo el líder de Mötley Crüe en su miembro viril en honor a Pamela Anderson.

Y es que el pene de Tommy Lee estará muy presente en la trama de la serie. De hecho, en un momento dado será un personaje más de la historia. Según ha revelado en la misma entrevista Rob Siegel, showrunner de la serie de Hulu, hicieron una labor casi de investigación con la figura del rockero, leyendo el libro sobre Mötley Crüe 'The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band', así como la autobiografía de su líder 'Tommyland'.

"Por mucho que quisiera atribuirme el mérito de eso, simplemente estaba adaptando un capítulo de las memorias de Lee. Creo que podría ser una novedad para la televisión. Hubo un poco de reticencia, porque tienes que tenerla cuando se te presenta un pene parlante. Pero Hulu fue un gran apoyo", ha dicho el productor sobre el que será el primer pene animatrónico de la historia de la televisión.

En dicha escena, Sebastian Stan charla con un la maqueta animada de un pene, al que pondrá voz Jason Mantzoukas ('The Good Place', 'Brooklyn Nine Nine'), para decidir si se casa o no con Pamela Anderson, a la que da vida Lily James. El director de la serie, Craig Gillespie, añadió que contaron con 4 titiriteros para rodar la escena y hacer que el pene hablara.

"Al final, lo traté como si fuera una conversación íntima de amigos que uno podría tener cuando se están enamorando", quiso explicar Sebastian Stan.

