Sean Bean predice cuántos Stark sobrevivirán al final de 'Juego de Tronos'

La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' cada vez está más cerca y son muchos los detalles que se están empezando a conocer de los que serán los nuevos episodios de la ficción de HBO, como la noticia de cómo empezará el primer episodio de la serie.

Lo último en ver la luz es que Sean Bean, el actor que da vida a Ned Stark, ha hecho una particular porra de los Stark que vivirán o morirán en la última temporada de la serie. Cómo hay que recordar, (y no, esto no es un spoiler porque ocurrió en el primer capítulo de la primera temporada), el patriarca de la familia que reina en Invernalia murió y pese a esto, el intérprete ha seguido ligado a la ficción.

Por ello, en una entrevista con Mashbale Sean Bean ha adivinado el futuro de sus hijos en la ficción: (¡Cuidado! Aquí si vienen spoilers)"¿Quién queda? Jon Snow sigue, ¿no? Pero Arya también está, sí Arya seguro que no muere, quizá ella termine en el trono. ¿Y Sansa y Bran?".

El actor ha centrado sus declaraciones en la joven Arya, su "ojito derecho" durante su paso por 'Juego de Tronos', al tiempo que hablaba del momento de la muerte de su personaje. En aquel final de la primera entrega, Maisie Williams era testigo del asesinato de su padre: "Fue un momento memorable, un shock. Estoy muy orgulloso de ello. Es fantástico ser parte de un fenómeno como este, creé un personaje que permanece para siempre".