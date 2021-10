Sarah Jessica Parker publica una foto de su desconocido hijo de 19 años: "Está con su vida, lejos"

Sarah Jessica Parker ha querido felicitar a su hijo James Wilkie Broderick por su 19 cumpleaños. Su hijo es fruto de su matrimonio con Matthew Broderick, con quien se casó en 1997 y con el que comparte tres hijos y con quien sigue felizmente casada.

Esta no es la primera vez que Sarah muestra su amor por sus hijos a través de redes sociales y de hecho en alguna ocasión ha compartido alguna imagen junto a James y muchos fans alucinaban con el parecido entre su hijo y Sarah.

A través de Instagram la actriz de 'Sexo en Nueva York' ha subido una publicación en la que vemos a su hijo con una foto de lo más extraña. A la foto la actriz la acompaña con el siguiente mensaje: "Hoy. No se ha levantado con nosotros. Está con su vida. Lejos. Con sus estudios. Con nuevos amigos. Mandando detalles a casa. Hay mucho que contar. Nuevos adultos que causan impresiones duraderas. Abriendo sus ojos, todavía jóvenes"

Y termina escribiendo: "Nuevos pensamientos. Nuevos libros. Nuevas y diferentes mañanas. En esta es algo agridulce. No poder estar con él. Para desearle el mejor de los cumpleaños. Nuestro escorpio. Nuestro bebé de octubre. Nuestro JW. Feliz cumpleaños. Globos. Velas. Deseando que cada deseo de cumpleaños se haga realidad. Mama".

Sarah Jessica Parker desvela cuando volverá 'And Just Like That', el spinoff de 'Sexo en Nueva York'

Los fans de 'Sexo en Nueva York' están más que de enhorabuena y es que después de 17 años desde que terminase la serie va a volver en forma de spinoff. 'And Justi Like That' será el spinoff que traerá el regreso de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

A través de un vídeo en el que cuentan que la serie se está rodando en Nueva York, Sarah Jessica Parker ha desvelado que la serie llegará mucho antes de lo que esperábamos. Este mismo mes de diciembre podremos volver a disfrutar del regreso de este trío tan legendario.

