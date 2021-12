Sara Ramirez habla de un posible regreso a 'Anatomía de Grey' tras reaparecer en 'And Just Like That'

'Anatomía de Grey', en su largo recorrido, se ha convertido en la reina de los giros locos y muertes catastróficas, pero últimamente también está haciendo felices con emotivos reencuentros a todos sus fieles seguidores.

Motivados por la pandemia, su temporada 17 estuvo repleta de regresos inesperados de personajes que incluso habían muerto, y en su temporada 18 ha continuado con una favorita de los fans que llevaban también mucho tiempo pidiendo: Kate Walsh como Addison Montgomery.

Tras su pequeño y gratificante arco en la temporada los fans no pudieron evitar empezar a pedir otras posibles visitas como Cristina Yang (aunque Sandra Oh tiene claro que no), Arizona Robbins o Callie Torres.

Ahora que su estrella, Sara Ramirez, ha reaparecido tras un tiempo fuera de la pequeña pantalla en 'And Just Like That' parece que no cierra la puerta a un posible regreso a la ficción de ABC donde interpretó a la doctora Callie Torres durante 11 temporadas.

"Si las estrellas se alinean de una manera que tenga sentido, absolutamente. Amo a mi familia de Anatomía de Grey. Estoy muy orgullose de ellos por presentar personajes trans y personajes no binarios. Es un hermoso universo que han creado allí, y estoy muy agradecide de poder ser parte de él", explica Sara en una entrevista a 'Glamour' coincidiendo con el estreno de 'And Just Like That'.

Para después continuar diciendo cómo cree que estará su personaje en la actualidad: "Imagino que Callie está en Nueva York. No estoy realmente segure de qué más le está sucediendo a la Dra. Callie Torres, pero tengo tanta curiosidad como los fans. Creo que sería muy emocionante ver lo que está haciendo la Dra. Callie Torres en estos días. Así que sí, definitivamente estoy abierte a ello. Me encantaría verlo".

