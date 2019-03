San Diego acoge una nueva edición de la Comic-Con

Desde este jueves y hasta el próximo domingo, San Diego acogerá la 45ª edición de Comic-Con, una convención que convierte anualmente a esta ciudad californiana en la capital mundial del género fantástico y la ciencia ficción.



El popular evento, creado y diseñado por y para fans, permitirá a los asistentes conocer lo último sobre producciones de Hollywood tales como la tercera parte de 'The Hobbit', 'The Maze Runner', o de series como 'The Walking Dead' y 'Game of Thrones', todo de la mano de sus autores y protagonistas.



La serie de AMC ya ha presentado su cartel para el evento y tres nuevas imágenes de la quinta temporada. 'The Walking Dead' regresará a la pequeña pantalla el próximo 5 de octubre.