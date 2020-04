Sam Heughan vio como su carrera despegaba tras ser elegido en 2014 para dar vida a Jamie Fraser en 'Outlander', serie que protagoniza junto a Caitriona Balfe.

Desde entonces Sam ha visto como su fama a aumentado a nivel internacional enormemente teniendo seguidores en todas partes del mundo. El escocés es muy atento con todos sus fans y suele estar en contacto con ellos a través de las redes sociales donde muestra su gran sentido del humor.

Pero ahora, Heughan ha explotado y ha confesado al horror que lleva 6 años sometido a través de trolls y ciberbullying que le están haciendo la vida imposible a él, a sus familiares, compañeros y todo su círculo más cercano.

Sam ha revelado todo esto a través de una dura y sincera carta que ha compartido en sus redes sociales:

"Después de los últimos 6 años de bullying constante, acoso, acecho y mentiras. Estoy perdido, molesto, herido y tengo que hablar. Está afectando mi vida, mi estado mental y es una preocupación diaria.

Mis coprotagonistas, amigos, familiares, yo mismo, de hecho, cualquier persona con la que estoy asociado, ha sido objeto de insultos personales, vergüenza, abuso, amenazas de muerte, acecho, intercambio de información privada e historias viles y falsas.

Nunca he hablado de esto porque creo en la humanidad y siempre he esperado que estos matones simplemente desaparezcan. No puedo dar detalles porque emprenderé acciones legales pero hay profesionales: maestros, psicólogos, adultos que deberían haber sabido comportarse mejor.

Recientemente estas falsas acusaciones van desde: que manipulo fans, que soy un gay en el armario, que intento confundir o convencer a los fans por dinero y sin tener en cuenta las recomendaciones por COVID. Soy un chico normal y no tengo nada que ver como los personajes que interpreto.

Algunos de vosotros sabréis que actualmente estoy autoaislado en Hawai. Vine aquí antes de la prohibición de viajar. Ninguno de nosotros sabía lo mal que se pondrían las cosas, pero a medida que la situación empeoraba, siguiendo el consejo de todas las personas en las que confío, decidí permanecer en un entorno seguro. Fue una buena decisión. Estoy seguro, aislado, sin poner a nadie en riesgo y no soy una carga para los lugareños. Varios me dicen que están desesperados por vender sus productos (ya que los hoteles y restaurantes están cerrados). No se nos ha pedido que nos vayamos.

Estoy nervioso de coger de 3 a 5 vuelos de regreso al Reino Unido, alrededor de 20 horas en varios aviones, exponiéndome a más peligro, para estar atrapado en una ciudad. Esto solo aumentará el riesgo para los demás y para mí.

Hace poco he estado enfermo durante 3 meses y estoy siendo doblemente cuidadoso. Estos haters han creado mentiras, han compartido información privada y han abusado de mis seres queridos y de mí, de manera constante durante los últimos seis años en blogs y SM.

No lo entretendré más y estoy bloqueando a cualquiera que escriba algo difamatorio o abusivo. Enviando artículos o acosando mi alojamiento privado, han hostigado a mis compañeros de trabajo y constantemente han tratado de hackear nuestros correos electrónicos y cuentas personales. Estoy muy dolido por esto.

Como actor en estos tiempos, nos sentimos impotentes. No podemos hacer mucho, pero he tratado de utilizar la influencia que tengo para dar voz a las organizaciones benéficas que lo necesitan y, con suerte, un poco de entretenimiento o alivio ligero.

Para aquellos que todavía están descontentos, les sugiero que dejen de seguirme. A todos los fans que me han apoyado y al trabajo que hago, GRACIAS. Estoy muy agradecido desde el fondo de mi corazón. Manténganse a salvo y sed amable consigo mismo y con los demás. Hay mucho más de lo que preocuparnos en este momento. Nos vemos. xx"

